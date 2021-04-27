Югорчане стали брать больше кредитов на покупку автомобилей

Рынок легковых автомобилей в Югре в первом квартале 2021 года сократился на 11 процентов. За первые три месяца 2020-го жители региона приобрели 6 858 новых машин, а за такой же период этого года – 6 073 «железных коня», подсчитали аналитики «Автостата».

При этом количество выданных автокредитов на покупку новых и подержанных машин выросло на 6,6 процента – с 3 475 до 3 706 штук. Данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В России по итогам первого квартала 2021 года количество купленных в кредит автомобилей составило 229,4 тысячи единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 2,6 процента. В то же время объем рынка новых легковых автомобилей сократился на 7,7 процента и составил 346,5 тысячи единиц. Самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (19,8 тыс. ед.), Московской области (14,9 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (14,5 тыс. ед.), а также в Республике Татарстан (10,4 тыс. ед.) и Краснодарском крае (9,5 тыс. ед.).

«Основными причинами, объясняющими данные тенденции, стали госпрограммы льготного автокредитования, которые заработали с начала текущего года, а также ожидание роста цен на автомобили», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов считает, что увеличение выдачи автокредитов оказывает существенную поддержку российскому авторынку: «Если бы не автокредитование, снижение продаж было бы еще более ощутимым. Кроме того, снижение продаж объясняется и продолжающимся дефицитом автомобилей ряда марок и моделей у дилеров. При этом и рост выдачи автокредитов, и относительно небольшое сокращение объема покупок новых автомобилей, в первую очередь, были связаны с реализацией госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»)».