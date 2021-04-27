Уралуправтодор опубликовал список участков трассы «Тюмень – Ханты-Мансийск», на которых этим летом ограничат движение

Уралуправтодор начинает летнюю ремонтную кампанию. Для проведения работ на федеральных трассах будет ограничено движение. В Югре работы будут вестись на пяти участках, сообщает пресс-служба учреждения.

«Весной ремонты на многих трассах вошли в активную фазу. Ведутся работы по замене верхнего слоя покрытия, ремонты и капитальные ремонты. Дорожникам приходится ограничивать движение на ремонтируемых участках, зачастую там действует реверсивный проезд. Устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, а также восстановить основные эксплуатационные свойства покрытия: ровность и сцепление. Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала в последние два года», - объяснили специалисты.