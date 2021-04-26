В Нягани в ДТП из-за нетрезвого водителя погибла женщина

В понедельник, 26 апреля, около 7.40 в районе дома №62 по улице Интернациональная в Нягани 35-летний водитель на Ford Focus сбил 66-летнюю женщину. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.

«В результате ДТП от полученных травм женщина скончалась в медучреждении. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортным средством», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.