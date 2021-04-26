На Оби взорвали лед, чтобы не было заторов

В Югре специалисты «Центроспас-Югории» взорвали лед на реке Обь в районе автозимников поселков Кирпичный и Нялино. Работы проводились для предупреждения образования заторов при прохождении льда. Всего провели шесть подрывов, использовав 398 кг взрывчатых материалов.

«Данные участки рек являются затороопасными, по многолетним наблюдениям в данных местах не раз возникали ледовые заторы и проведенные превентивные мероприятия помогают избежать образования ледовых заторов и подтопления близлежащих населенных пунктов. Всего в мероприятии было задействовано 17 работников Центроспаса, семь единиц техники, оборудование и инструмент учреждения «Центроспас-Югория». Работы проведены с соблюдением всех мер безопасности как для людей, так и для окружающей среды», - отметил директор учреждения Борис Пневский.