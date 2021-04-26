Главой Нижневартовского района переизбрали Бориса Соломатина

Действующего главу Нижневартовского района переизбрали на четвертый срок. Борис Соломатин руководит муниципалитетом с 2006 года. Сегодня, 26 апреля, состоялась торжественная церемония его вступления в уже привычную должность. Всего на место главы крупнейшего в Югре района заявлялось четыре соискателя. Три из них были допущены к конкурсному отбору.

«Депутаты районной думы, выслушав выступления претендентов, единогласно проголосовали за избрание главой района Бориса Александровича Соломатина. В своем ответном слове вновь избранный глава района поблагодарил всех за оказанное доверие и сказал, что будет стремиться, чтобы выбор его земляков никого не разочаровал», – передает пресс-служба Нижневартовского района.