Трое мужчин в Югре застряли во льдах

Трех мужчин вызволили из ледяного плена на северо-западе Югры — они застряли в Октябрьском районе на болотоходе на протоке Еголпосыл в районе автозимника «Приобье – Игрим».

Как передает пресс-служба «Центроспас-Югория», добраться до потерпевших бедствие получилось на резиновой лодке. Мужчины находились в болотоходе — спасатели осмотрели их, обнаружили, что состояние их удовлетворительное, в медпомощи они не нуждаются. В итоге новых челюскинцев эвакуировали и проводили до личного авто, которое ждало на берегу.