За всю пандемию в Югре врачи не смогли помочь 791 пациенту

В Югре накануне умер один пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 791 человек. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 54 случая заражения. Состояние 39 пациентов тяжелое, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 43 человека, за весь период пандемии – 54 469 югорчанина.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Нижневартовск, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Когалыме, Нефтеюганске, Советском и Кондинском районах.