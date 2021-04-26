За сутки в Югре выявили 54 случая заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 54 человек. За всю пандемию 55 805 жителей округа оказались заражены. Информацию об этом предоставил региональный оперативный штаб.

Новые случаи COVID-19 выявили в 12 муниципалитетах ХМАО:

Ханты-Мансийск – 13;

Сургут – 7;

Нижневартовск – 7;

Урай – 6;

Нягань – 5;

Ханты-Мансийский район – 5;

Нефтеюганский район – 4;

Сургутский район – 3;

Когалым – 1;

Нефтеюганск – 1;

Советский район – 1;

Кондннский район – 1.

«На момент выявления у 44 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 9 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 53 случаях, по 1 контакты уточняются. Состояние 39 пациентов тяжелое, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили представители оперштаба.