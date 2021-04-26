За сутки в Югре выявили 54 случая заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 54 человек. За всю пандемию 55 805 жителей округа оказались заражены. Информацию об этом предоставил региональный оперативный штаб.
Новые случаи COVID-19 выявили в 12 муниципалитетах ХМАО:
- Ханты-Мансийск – 13;
- Сургут – 7;
- Нижневартовск – 7;
- Урай – 6;
- Нягань – 5;
- Ханты-Мансийский район – 5;
- Нефтеюганский район – 4;
- Сургутский район – 3;
- Когалым – 1;
- Нефтеюганск – 1;
- Советский район – 1;
- Кондннский район – 1.
«На момент выявления у 44 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 9 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 53 случаях, по 1 контакты уточняются. Состояние 39 пациентов тяжелое, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили представители оперштаба.