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​На реке под Ханты-Мансийском начался ледоход // Видео

Под Ханты-Мансийском началось движение льда

​На реке под Ханты-Мансийском начался ледоход // Видео
Фото/видео: vk.com/typical_xm

На реке Иртыш в районе столицы Юшры началось движение льда. В прошлые выходные ледоход начался на реке Конда. А 22 апреля спасатели провели ледовзрывные работы на затороопасных участках Оби в Ханты-Мансийском районе: возле поселков Кирпичный и Нялино.

По последней информации МЧС Югры, «на Оби ледоход находится в Томской области, в районе 800 километров от границы Ханты-Мансийского автономного округа, по Иртышу – на территории Республики Казахстан, около 1200 километров до границы Югры».

Кадрами движущегося льда делятся жители Ханты-Мансийска в местном паблике во ВКонтакте.


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Сегодня в 17:17, просмотров: 230, комментариев: 0
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