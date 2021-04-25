Под Ханты-Мансийском началось движение льда

На реке Иртыш в районе столицы Юшры началось движение льда. В прошлые выходные ледоход начался на реке Конда. А 22 апреля спасатели провели ледовзрывные работы на затороопасных участках Оби в Ханты-Мансийском районе: возле поселков Кирпичный и Нялино.

По последней информации МЧС Югры, «на Оби ледоход находится в Томской области, в районе 800 километров от границы Ханты-Мансийского автономного округа, по Иртышу – на территории Республики Казахстан, около 1200 километров до границы Югры».

Кадрами движущегося льда делятся жители Ханты-Мансийска в местном паблике во ВКонтакте.