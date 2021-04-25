В Югре установлен рекорд суточной вакцинации от коронавируса

Пандемия в России планомерно идет на спад. Вместе с тем и коронавирусные рекорды стали иными. Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский поделился новым поводом для гордости – 23 апреля врачи установили рекорд по вакцинации за сутки. Отмечается, что в этот день прививку от коронавирусной инфекции получили 7714 югорчан. «Самые высокие показатели у прививочных бригад Нижневартовской городской поликлиники (1168 вакцинированных), сургутских городских поликлиник №1 (899 вакцинированных) и №4 (769 вакцинированных). Спасибо коллеги», – пишет в своем инстаграм-аккаунте Алексей Добровольский.

С начала вакцинации в регион поступило 173 тысячи доз «Спутника V» и «ЭпиВакКороны». Первым компонентом привиты уже почти 124 тысячи югорчан. Из них завершили вакцинацию 64,5 тысячи человек.