Депутаты Югры отчитались о доходах за 2020 год

Самым богатым депутатом в ХМАО стал Степан Пытлаев с годовым доходом в 292,6 млн. рублей. Это стало известно из деклараций народных избранников о доходах за 2020 год, опубликованных на сайте окружной думы. В собственности у заместителя директора по коммерческим вопросам ЗАО «Экос» числятся квартира, нежилое здание и трансформаторная подстанция. Из движимого имущества – легковой автомобиль «Mercedes-Benz GLS 63 AMG».

По сравнению с предыдущим отчетным периодом Пытлаев улучшил свое финансовое положение почти на 100 миллионов рублей. Так он вырвался в лидеры рейтинга, обойдя своего коллегу по партии, единоросса Алексея Андреева. Глава компании «Автобан» задекларировал доход в 161 миллион рублей. Уменьшив свой доход на 62 миллиона, Андреев сдал позиции. А в сравнении с 2018 годом его заработок снизился почти на 80 миллионов рублей. Однако за последний год у него прибавилось несколько объектов недвижимости, находящихся в собственности.

Тройку лидеров по-прежнему замыкает директор компании «АСМ Констракшн» Андрей Осадчук. В 2020 он смог заработать 105,4 млн. рублей, что на 45 миллионов меньше, чем в 2019. При этом доход его супруги – 61 млн рублей. С таким заработком она стала самой богатой среди жен депутатов окружного парламента.

ТОП-3 самых бедных депутатов возглавляет оппозиционер, член партии ЛДПР Андрей Миляев. Он получил 750 тысяч рублей. Еще два места в хвосте рейтинга заняли Александ Новьюхов и Руслан Проводников. Их доход обозначен на уровне 2,5 миллионов рублей. А жена последнего имеет самый скромный заработок среди вторых половинок парламентариев Югры – 177 тысяч рублей за год.