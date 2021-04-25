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​Тяжелых все меньше: 19 югорчан с ковидом подключены к аппаратам ИВЛ

В Югре за сутки выявлено 60 новых случаев COVID-19

​Тяжелых все меньше: 19 югорчан с ковидом подключены к аппаратам ИВЛ
Фото: siapress.ru

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 50 человек. За всю пандемию 55 751 житель региона перенес инфекцию. Информацию об этом опубликовал местный оперативный штаб.

Новые случаи инфицирования выявили в 15 муниципалитетах округа:

Ханты-Мансийск – 12;

Сургут – 9;

Нижневартовск – 8;

Нягань – 6;

Нефтеюганский район - 5;

Сургутский район – 3;

Березовский район – 3;

Нижневартовский район - 3;

Нефтеюганск - 2;

Югорск - 2;

Ханты-Мансийский район - 2;

Кондинский район – 2;

Урай – 1;

Лангепас - 1;

Когалым – 1.

«На момент выявления у 40 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония, у 3 случаев - бессимптомно. Контакт установлен в 57 случаях. По 1 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 8 316 человек, сняты с наблюдения – 207 644», – сообщают в оперштабе Югры.

Состояние 37 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 19 югорчан подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 790 человек. За последние сутки летальных случаев не было, излечились 53 человека. За весь период пандемии выздоровело 54 426 югорчан.


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Сегодня в 11:13, просмотров: 271, комментариев: 0
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