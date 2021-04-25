В Югре за сутки выявлено 60 новых случаев COVID-19

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 50 человек. За всю пандемию 55 751 житель региона перенес инфекцию. Информацию об этом опубликовал местный оперативный штаб.
Новые случаи инфицирования выявили в 15 муниципалитетах округа:
Ханты-Мансийск – 12;
Сургут – 9;
Нижневартовск – 8;
Нягань – 6;
Нефтеюганский район - 5;
Сургутский район – 3;
Березовский район – 3;
Нижневартовский район - 3;
Нефтеюганск - 2;
Югорск - 2;
Ханты-Мансийский район - 2;
Кондинский район – 2;
Урай – 1;
Лангепас - 1;
Когалым – 1.
«На момент выявления у 40 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония, у 3 случаев - бессимптомно. Контакт установлен в 57 случаях. По 1 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 8 316 человек, сняты с наблюдения – 207 644», – сообщают в оперштабе Югры.
Состояние 37 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 19 югорчан подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 790 человек. За последние сутки летальных случаев не было, излечились 53 человека. За весь период пандемии выздоровело 54 426 югорчан.