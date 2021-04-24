Службы, ответственные за тушение лесов, будут мониторить зеленые массивы в Югре онлайн

В ХМАО за лесами во время пожароопасного сезона будут следить онлайн. Такое решение принято с целью своевременного мониторинга и тушения возгорания отрядами Авиалесоохраны, аварийно-спасательными группами, добровольцами, казачьими обществами, арендаторами лесных участков и недропользователями.

«Все силы и средства Авиалесоохраны Югры работают в режиме полной готовности. Окружная специализированная диспетчерская служба перешла на круглосуточный режим работы. Мы призываем югорчан быть внимательными при посещении лесов, пойм рек: не разводить костры в неположенных местах, не сжигать мусор и сухую траву, не бросать непотушенные спички и сигареты», – сообщил директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов.

Напомним, что с 23 апреля в ХМАО объявили пожароопасный сезон. Сообщить о возникшем возгорании в лесу или вблизи лесного массива можно в единый диспетчерский пункт Авиалесоохраны Югры 8 (3467) 33-15-46, на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по телефону экстренных служб 112.