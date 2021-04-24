Новые случаи заражения COVID-19 обнаружили в ХМАО

В Югре за сутки выявили 67 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 55 691 пациент проходил лечение. Об этом информирует оперативный штаб округа.
Новые случаи зафиксированы в 14 муниципалитетах региона:
- Ханты-Мансийск – 15;
- Нижневартовск – 11;
- Сургут – 7;
- Урай – 7;
- Ханты-Мансийский район – 6;
- Нефтеюганск – 4;
- Сургутский район – 4;
- Березовский район – 3;
- Октябрьский район – 3;
- Нягань – 2;
- Когалым – 1;
- Нижневартовский район – 1;
- Кондинский район – 1;
- Мегион – 1.
Летальных исходов за сутки не зафиксировано. За всю пандемию умерло 790 человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом. На момент выявления у 52 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 15 врачи диагностировали пневмонию, бессимптомное протекание болезни не выявлено.