Новые случаи заражения COVID-19 обнаружили в ХМАО

В Югре за сутки выявили 67 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 55 691 пациент проходил лечение. Об этом информирует оперативный штаб округа.

Новые случаи зафиксированы в 14 муниципалитетах региона:

Ханты-Мансийск – 15;

Нижневартовск – 11;

Сургут – 7;

Урай – 7;

Ханты-Мансийский район – 6;

Нефтеюганск – 4;

Сургутский район – 4;

Березовский район – 3;

Октябрьский район – 3;

Нягань – 2;

Когалым – 1;

Нижневартовский район – 1;

Кондинский район – 1;

Мегион – 1.

Летальных исходов за сутки не зафиксировано. За всю пандемию умерло 790 человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом. На момент выявления у 52 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 15 врачи диагностировали пневмонию, бессимптомное протекание болезни не выявлено.