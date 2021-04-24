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67 жителей Югры заразились коронавирусом накануне

Новые случаи заражения COVID-19 обнаружили в ХМАО

67 жителей Югры заразились коронавирусом накануне
фото: siapress.ru

В Югре за сутки выявили 67 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 55 691 пациент проходил лечение. Об этом информирует оперативный штаб округа.

Новые случаи зафиксированы в 14 муниципалитетах региона:

  • Ханты-Мансийск – 15;
  • Нижневартовск – 11;
  • Сургут – 7;
  • Урай – 7;
  • Ханты-Мансийский район – 6;
  • Нефтеюганск – 4;
  • Сургутский район – 4;
  • Березовский район – 3;
  • Октябрьский район – 3;
  • Нягань – 2;
  • Когалым – 1;
  • Нижневартовский район – 1;
  • Кондинский район – 1;
  • Мегион – 1.

Летальных исходов за сутки не зафиксировано. За всю пандемию умерло 790 человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом. На момент выявления у 52 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 15 врачи диагностировали пневмонию, бессимптомное протекание болезни не выявлено.


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Сегодня в 11:35, просмотров: 204, комментариев: 0
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