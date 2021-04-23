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​«Я, не пью!» Пропагандистские листовки с ошибками раздали югорским водителям

Сотрудники Югорской госавтоинспекции раздали пропагандистские листовки с ошибками

​«Я, не пью!» Пропагандистские листовки с ошибками раздали югорским водителям
Фото: ГИБДД Югры

«Алкоголь и автомобиль не совместимы», «Я, не пью за рулем» — такие листовки достались автомобилистам, которым посчастливилось принять участие в акции югорских автоинспекторов, прошедших по всему округу.

Останавливая автомобили и мотоциклы, инспекторы напоминали их водителям о том, как важно выбирать безопасную дистанцию, садиться трезвым за руль и использовать защитную экипировку. Чтобы знания закрепить, участникам дарили листовки с короткими и запоминающимися слоганами: «Градус за рулем крадет жизнь», «Чтобы избежать беды, с автокреслом ты води», «Любовь – это ответственность». Некоторые из них содержали очевидные пунктуационные ошибки, которые, впрочем, не мешали улавливать посыл. Слоганы дополнялись доходчивыми иллюстрациями: разбитыми автомобилями, ребенком в детском кресле, пивными кружками.

Водители, судя по улыбкам, печатной продукцией остались довольны. К тому же юным пассажирам, если таковые в авто имелись, дарили раскраски «Изучаем ПДД». Пропаганда – не всегда плохо, но орфографию и пунктуацию подтянуть стоит.


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Сегодня в 17:13, просмотров: 56, комментариев: 0
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