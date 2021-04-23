Шесть тысяч югорских школьников приняли участие в онлайн-олимпиаде по предпринимательству и финансовой грамотности

Школьники Югры принимают активное участие в онлайн-олимпиаде по предпринимательству и финансовой грамотности. За неделю, с 13 по 21 апреля, тесты прошли почти шесть тысяч человек. До 17 мая на образовательной платформе «Учи.ру» продолжается Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность» для учеников 1-9-х классов.

«Главная задача олимпиады – познакомить детей с основами предпринимательского мышления и финансовой грамотности. Участники будут решать задачи, приближенные к реальным бизнес-проблемам, научатся сравнивать и выбирать финансовые продукты, защищаться от мошенников на финансовом рынке. Участие в соревновании бесплатное и не требует углубленных знаний школьной программы. Присоединиться к прохождению заданий олимпиады можно по ссылке или в личных кабинетах пользователей на онлайн-платформе Учи.ру», - рассказали в пресс-службе тюменского отделения ЦБ РФ.

В рамках проекта открытый онлайн-урок на тему «Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами?» проведет председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Он состоится 27 апреля в 9.30 мск.

Отметим, что ежегодно в соревнованиях по предпринимательству на платформе Учи.ру принимают участие от 500 до 800 тысяч школьников.