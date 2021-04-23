С 23 апреля в ХМАО начался пожароопасный сезон

В Югре с 23 апреля начался пожароопасный сезон. Об этом напомнили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

«В этом году в тушении лесов планируется привлечь 684 единицы техники и 1 181 человек, в числе которых – специалисты лесопожарных и аварийно-спасательных формирований, а также арендаторы лесных участков и недропользователи. Для мониторинга лесных пожаров планируется привлечь авиацию. В целях выявления пожарной опасности на землях лесного фонда автономного округа будут привлечены казачьи общества и формирования подразделений добровольных пожарных», - рассказали в ведомстве.

Гражданам в этот период необходимо соблюдать правила пожарной безопасности: запрещено разводить костры, бросать в лесных массивах горящие спички и окурки, оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла, выжигать сухую травянистую растительность. За нарушение правил грозит административная и уголовная ответственность.

Отметим, что сегодня округ заволокла дымка от пожаров в соседних регионах.