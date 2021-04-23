69 жителей ХМАО заболели коронавирусом за сутки

В Югре за сутки выявлено 69 заболевших коронавирусом. За всю пандемию проходили лечение 55 624 жителя округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 15 муниципалитетах:

Сургут – 13;

Ханты-Мансийск – 12;

Нижневартовск – 9;

Нягань – 8;

Урай – 7;

Октябрьский район – 4;

Ханты-Мансийский район – 3;

Сургутский район – 2

Когалым – 2;

Нефтеюганский район – 2;

Мегион – 2;

Нижневартовский район – 2;

Нефтеюганск – 1;

Советский район – 1;

Кондннский район – 1.

«На момент выявления у 45 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 68 случаях, по 1 контакты уточняются. Состояние 36 пациентов тяжелое, 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – пишет оперштаб.

За день не выявлено летальных исходов. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 790 человек. За сутки излечились 71 человек, за весь период пандемии – 54 301 югорчанин.