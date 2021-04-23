69 жителей ХМАО заболели коронавирусом за сутки

В Югре за сутки выявлено 69 заболевших коронавирусом. За всю пандемию проходили лечение 55 624 жителя округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зарегистрированы в 15 муниципалитетах:
- Сургут – 13;
- Ханты-Мансийск – 12;
- Нижневартовск – 9;
- Нягань – 8;
- Урай – 7;
- Октябрьский район – 4;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Сургутский район – 2
- Когалым – 2;
- Нефтеюганский район – 2;
- Мегион – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Нефтеюганск – 1;
- Советский район – 1;
- Кондннский район – 1.
«На момент выявления у 45 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 68 случаях, по 1 контакты уточняются. Состояние 36 пациентов тяжелое, 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – пишет оперштаб.
За день не выявлено летальных исходов. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 790 человек. За сутки излечились 71 человек, за весь период пандемии – 54 301 югорчанин.