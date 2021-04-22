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​Трех сургутян оштрафовали за участие в митинге в поддержку Навального

Югорчанам, участвовавших в несогласованных акциях 21 апреля, назначили штрафы

​Трех сургутян оштрафовали за участие в митинге в поддержку Навального
Фото: siapress.ru

Трем жителям Сургута, принявшим участие в несогласованной акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, придется заплатить штрафы – по 15 тысяч рублей. Сургутский городской суд признал их виновными по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В Нижневартовске по этой же статье наказаны двое, передает «Интерфакс-Урал». Каждому назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей. В Ханты-Мансийске такой же штраф заплатят четверо участников митинга.

21 апреля в крупных городах Югры состоялись несогласованные митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который отбывает срок в колонии во Владимирской области. О том, как проходила акция в Сургуте, можно прочитать здесь.


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Сегодня в 19:04, просмотров: 234, комментариев: 4
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:15
А почему не расстреляли? Этот проклятый путянский режим.
Ыть
не нравится
Сегодня в 19:17
какой вы кровожадный, граф)
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:22
Путинская власть вообще недолиберальная и недодемократическая какая-то.

В нормальных либерально-демократических странах за участие в несанкционированных выступлениях вообще расстреливают.
kosha
не нравится
Сегодня в 20:53
А какие меры по месту учебы , по месту работы ?
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