Прокуратура Когалыма помогла девочке, на которую набросилась собака

Девочке из Когалыма, на которую набросилась собака, выплатят компенсацию морального вреда. Такое решение принял суд по иску прокуратуры Когалыма. Компенсацию взыскали с владельца собаки.

Инцидент произошел в июне 2020 года. 11-летнюю девочку набросилась и укусила собака. Хозяйка собаки выгуливала ее без намордника и не смогла удержать ее на поводке. Ребёнок получил травмы.

Мама девочки обратилась в городскую прокуратуру. Прокурор предъявил к хозяйке собаки иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд его удовлетворил и взыскал с владелицы в компенсацию морального вреда.