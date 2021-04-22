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Медведь пришел к нефтяникам

В Югре у месторождения проснулся медведь

Медведь пришел к нефтяникам
Видео: siapress.ru

В Югре проснулись медведи – произошло это, традиционно, в первой декаде апреля. А в социальные сети возвращаются видео с отошедшими от спячки косолапыми.

Читательница siapress.ru поделилась роликом, снятым 21 апреля. У месторождения в Октябрьском районе запечатлели хозяина тайги, который что-то активно искал у дороги. «Этот малый тут уже второй год обитает. В прошлом году малышом был, за зиму поднаторел. Пропитание себе, судя по всему, нашел – шерсть хорошая, не худой», - рассказала собеседница агентства.

Заместитель председателя сургутского Охотобщества Георгий Бернгардт отметил, что для медведей уже пришла пора выйти из спячки. «Они просыпаются, когда начинаются первые подтайки, вода попадает в берлоги. Сейчас люди в тайгу не ходят. Но скоро начнется сбор дикоросов и людям надо позаботиться о себе. Есть два важных правила, о которых следует помнить. Медведь, услышав человека, уйдет, не будет связываться. Поэтому, придя в лес, обозначьте себя, пошумите. В каждой ситуации кто-то должен быть умнее. Здесь умнее будет медведь – он уйдет. Но, если медведь что-то охраняет, например, добычу, он ее не оставит. Не стоит забывать, что на ягодных местах у нас общность интересов. Тут умнее надо быть человеку: увидели, что здесь место обитания медведя или самого медведя – потихоньку уходите. Будьте посообразительнее, потому что медведь сильнее физически», - посоветовал эксперт.

Георгий Бернгардт подчеркнул, что не стоит медведя пытаться отпугнуть или поранить – от разозленного зверя уйти шансов будет мало. При этом случаи нападения хозяев тайги на людей в округе единицы. За последние 5-10 лет их было не больше трех.

Почитайте также историю двух сургутян, которые несколько часов убегали по лесу от медведя.


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Сегодня в 13:37, просмотров: 257, комментариев: 0
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