Жительница Югры купила билет на самолет у мошенников за 126 тысяч рублей

Готовилась к поездке и попалась на уловку мошенников. Югорчанка хотела купить билет на самолет через Интернет. Женщина обратилась к популярному сервису «Aviasales», однако наткнулась на сайт-двойник. Выбрав подходящий рейс, билет на который стоил шесть тысяч рублей, пострадавшая внесла свои персональные данные, в том числе и данные банковской карты, после чего провела оплату.

«После этого на телефон пришло СМС-сообщение с кодом подтверждения операции, которое женщина ввела на сайте. Но на телефоне высветилось «Платёж не прошёл». Она вновь нажала «Оплатить». И так ещё два раза – платёж, якобы, не проходил», – передает УМВД Югры.

Спустя несколько неудачных попыток оплаты, женщине наконец пришло сообщение о списании указанных шести тысяч рублей. А следом за ним с карты улетели еще 40 и 80 тысяч рублей. Так югорчанка поняла, что зашла на сайт мошенников, попыталась остановить транзакции и заблокировать карту через банк.

Пострадавшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В преддверии сезона отпусков угроза стать жертвой аферистов становится серьезнее. Сотрудники правоохранительных органов в таких случаях просят незамедлительно обращаться в банк и полицию.