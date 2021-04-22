65 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в ХМАО в среду, 21 апреля

Коронавирус отметил в Югре своеобразный юбилей — пять пятерок. 55 555 жителей округа подхватили вирус за все время пандемии, сообщает оперштаб региона. 65 из них сделали это совсем недавно: именно столько югорчан с диагнозом COVID-19 выявили за среду, 21 апреля. Новые случаи заболевания обнаружены в 14 муниципалитетах округа:

Сургут – 16;

Ханты-Мансийск – 14;

Нижневартовск – 6;

Урай – 6;

Нягань – 5;

Нефтеюганск – 4;

Мегион – 3;

Березовский район – 3;

Ханты-Мансийский район – 2;

Октябрьский район – 2;

Сургутский район – 1;

Когалым – 1;

Нижневартовский район – 1;

Кондннский район – 1.

«На момент выявления у 40 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у одного — бессимптомно», — сообщает оперштаб.