16+
Логотип Сиапресс
USD  76,8198   EUR  92,2913  

Новости

Больше новостей
В конфликте Тамары Лычкатой и Артура Латыпова вы на стороне...
Комментировать
0
Оцените уборку снега в Сургуте этой зимой
Комментировать
0
Какой хлеб вы покупаете?
Комментировать
0
Путинские выплаты помогут вам проголосовать в сентябре за «Единую Россию»?
Комментировать
0
Больше опросов

​Пять пятерок. За время пандемии в Югре заболело «короной» 55 555 человек

65 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в ХМАО в среду, 21 апреля

​Пять пятерок. За время пандемии в Югре заболело «короной» 55 555 человек
Фото: siapress.ru

Коронавирус отметил в Югре своеобразный юбилей — пять пятерок. 55 555 жителей округа подхватили вирус за все время пандемии, сообщает оперштаб региона. 65 из них сделали это совсем недавно: именно столько югорчан с диагнозом COVID-19 выявили за среду, 21 апреля. Новые случаи заболевания обнаружены в 14 муниципалитетах округа:

  • Сургут – 16;
  • Ханты-Мансийск – 14;
  • Нижневартовск – 6;
  • Урай – 6;
  • Нягань – 5;
  • Нефтеюганск – 4;
  • Мегион – 3;
  • Березовский район – 3;
  • Ханты-Мансийский район – 2;
  • Октябрьский район – 2;
  • Сургутский район – 1;
  • Когалым – 1;
  • Нижневартовский район – 1;
  • Кондннский район – 1.

«На момент выявления у 40 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у одного — бессимптомно», — сообщает оперштаб.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:46, просмотров: 194, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте прошел несогласованный митинг в поддержку Навального 3577
  2. ​В Сургуте в 2022 году появится новый спортивный комплекс 1458
  3. ​Вам с какой начинкой? Сургутяне в соцсетях публикуют фото пряников с «живностью» 1397
  4. ​ОВД-Инфо опубликовал списки задержанных на митингах в Югре 1266
  5. Сторонники Навального зовут югорчан на митинги. Митинги не согласованы 1254
  6. ​В тг-каналах сообщают о задержаниях на несанкционированном митинге в Нижневартовске 1246
  7. ​Дадут копеечку. Кому Путин пообещал новые выплаты? 1212
  8. ​Вопросы решаются только по звонку. По звонку ОНФ 1115
  9. ​Юная сургутянка попала в реанимацию, отравившись таблетками 1052
  10. ​Сургутянин получил срок за продажу черной икры через соцсеть 1010
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 19117
  2. ​Яма. Сказка об уездной подстанции С. 5050
  3. ​Нижневартовскую пенсионерку и ее дочь обманули на два с половиной миллиона рублей 4578
  4. Вартовские хирурги провели тяжелую операцию мужчине и спасли ему ногу 4283
  5. ​Тайна «кислотного озера» в Нижневартовске раскрыта 3877
  6. ​Ежегодные работы по очистке трубопровода в соцсетях приняли за пожар 3588
  7. ​В Сургуте прошел несогласованный митинг в поддержку Навального 3577
  8. ​Вартовчане стали чаще жаловаться на бродячих собак. Но что с этим делать – не ясно 3530
  9. ​Красотка лишилась 85 тысяч рублей, желая сделать пластику 3457
  10. ​В Нижневартовске под окнами многоэтажки обнаружили тело мужчины 3262
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 19117
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 18418
  3. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 15280
  4. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 12798
  5. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 12733
  6. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 12221
  7. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 11602
  8. Нефтеюганцы смогут проверить свой ВИЧ-статус в мобильном пункте 9985
  9. ​В Нижневартовске звонок о заложенной бомбе парализовал работу Самотлорнефтегаза 9021
  10. Депутат, отрицавший масочный режим, госпитализирован из-за коронавируса 8787

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика