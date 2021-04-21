ОВД-Инфо: в Сургуте и Нефтеюганске задержаны больше десяти участников несанкционированных акций

Сайт «ОВД-Инфо» сообщил о более десяти задержанных участников несанкционированных митингов, которые состоялись в крупных городах Югры. По данным портала, в Нефтеюганске задержаны пять человек, в Сургуте – шесть. Пятеро сургутян доставлены в третий отдел полиции, один – в ОП №1. На сайте опубликованы имена задержанных. Ранее тг-канал «Сейчас | Нижневартовск» сообщил, что задержания прошли также в Нижневартовске.

По официальным данным пресс-службы УМВД Югры на 19.30 екб, задержаний на несанкционированных акциях не было. На уточняющий вопрос корреспондента siapress.ru, могли ли журналисты перепутать задержания с чем-то другим, в ведомстве не ответили.

О том, как проходил митинг в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в Сургуте, читайте здесь.

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