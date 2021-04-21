В Сургуте дорожники приступили к ремонту ограждения на улице Маяковского

В ходе мониторинга состояния дорог Сургута, отремонтированных в течение последних двух лет, эксперты ОНФ в Югре выявили сразу несколько точек в городе с разрушенными ограждениями.

Три таких участка обнаружены на улице Маяковского, где в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», прошла масштабная реконструкция. Новое ограждение было повреждено в ходе дорожно-транспортных происшествий.

Эта дорога находится на гарантии вместе с ограждением из металлопластика, установленном вдоль улицы. Сами заборы позиционировались властями города как инновационные: более технологичные, морозоустойчивые и современные. Так как ограждения устанавливались в рамках госконтракта, то и восстанавливать их необходимо в рамках гарантийных работ. Во время мониторинга мы обратили особое внимание чиновников дорожных служб на необходимость этих работ. Непонятно, почему они ждали второго обращения ОНФ.

Вчера, после очередного звонка представителей ОНФ в департамент городского хозяйства администрации Сургута, дорожники все-таки приступили к ремонту на улице Маяковского.

Также ОНФ будет контролировать ход работ по восстановлению ограждений и на других гарантийных дорогах город по улицам Билецкого, Лермонтова, 30 лет Победы и многих других.