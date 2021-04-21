Водителя провалившейся под лед «Нивы» признали виновным в убийстве

Водителя «Нивы», которая провалилась под лед на югорской реке в Березовском районе, признали виновным в причинении смерти по неосторожности беременной женщины и младенца. Пока приговор не вступил в силу.

Напомним, что инцидент произошел 20 ноября 2020 года. Автомобиль с восемью пассажирами, среди которых было трое детей, ехал в сторону села Сосьва по реке, несмотря на отсутствие переправы. Подсудимый не убедился в безопасности такого пути, ехал на высокой скорости и попал в незамерзший участок водоема, в который угодил транспорт.

Отмечается, что у мужчины не было водительских прав и регистрации на авто.

«С учетом признания вины и раскаяния, приговором Березовского районного суда подсудимому назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, в зале суда он заключен под стражу», – сообщили в СК Югры.