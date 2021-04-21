​Крупные города Югры появились в списке несогласованных митингов в поддержку Навального

Митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального не согласованы, но планируются по всей стране: судя по списку городов, Югра в стороне не останется. По крайней мере, в списке населенных пунктов, где планируется участие населения в несогласованных акциях, значатся несколько крупных городов округа — Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск и Когалым. Остальные города — аполитичны.

Отметим, что несогласованные митинги навальнистов проходили по центральным площадям городов страны (в Сургуте в том числе) и ранее — в январе и феврале, когда политик вернулся в Россию из Германии после лечения и тут же был задержан. Сейчас Навальный находится в колонии — его посадили по делу «Ив Роше», заменив условный срок на реальный, исходя из того, что, лечась в Германии, он не отмечался в УФСИН так, как это должен делать каждый условно осужденный. В колонии оппозиционер объявил голодовку из-за того, что к нему не пускали врачей: Навальный жаловался на боли в ногах.

Сейчас его перевели из колонии в тюремную больницу.