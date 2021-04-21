Гендиректором Фонда развития Югры стал Сергей Афанасьев

Генеральным директором Фонда развития Югры назначен Сергей Афанасьев. К новым обязанностям он приступил 20 апреля.

Афанасьев работает в фонде с 2014 года, занимал должности начальника отдела инвестиционного проектирования, заместителя генерального директора по аналитике и экспертизе.

«Сергей Афанасьев окончил Курганский государственный университет по специальности «Финансы и кредит, экономист», прошел подготовку по программе применения механизмов ГЧП в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Московской школе управления «Сколково». В разные годы работал на руководящих должностях промышленных компаний и кредитных организаций. Входит в состав совета директоров АО «Югра-Экология» и наблюдательного совета Фонда научно-технологического развития Югры», - рассказали о новом руководителей в пресс-службе фонда.

Бывший гендиректор Фонда развития Югры Роман Генкель занял пост директора департамента экономического развития – заместителя губернатора ХМАО.