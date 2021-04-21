Счетная палата Югры выявила многочисленные нарушения при расходовании окружного бюджета

За минувший год около десяти миллиардов рублей средств из бюджета Югры было израсходовано с нарушениями. Этот вывод был сделан в отчете о деятельности Счетной палаты за 2020 год, который был рассмотрен 19 апреля на заседании Думы Югры шестого созыва.

Всего в минувшем году Счетная палата провела 24 контрольных мероприятия, в которых охватила 56 окружных органов власти, местного самоуправления и организаций. Проверке подверглось использование бюджетных средств на общую сумму 39,3 миллиарда рублей. Из них 9,9 миллиардов рублей расходовалось с нарушениями и недостатками.

1,6 миллиардов рублей было израсходовано с нарушениями при формировании и исполнении бюджетов. 578,6 миллионов рублей израсходовали без предоставления надлежащей бухгалтерской отчетности.

Нарушения в сфере управления государственной собственностью обошлись бюджету округа в 56,3 миллиона рублей. Нарушения во время государственных закупок и закупок юридическими лицами отняли еще 658,6 миллионов рублей.

Имело место также нецелевое (2,5 миллионов рублей) и безрезультатное (20,9 миллионов рублей) использование бюджета. Прочие нарушения и недостатки истощили бюджет на еще 6,9 миллиарда рублей.

Однако есть и хорошие новости. В минувшем же году Счетная палата смогла устранить финансовые нарушения на сумму 125,4 миллионов рублей и возместила в бюджет 28,7 миллионов рублей.

Должностные лица от ответственности не уйдут: Счетная палата направила 38 представлений для устранения нарушений и привлечению виновных должностных лиц к ответственности. 77 из них уже наказаны.