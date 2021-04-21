В ХМАО за сутки коронавирус подтвердился у 61 человека

В Югре за сутки 61 человек заболел коронавирусом. За всю пандемию проходило лечение 55 490 местных жителей. Об этом пишет региональный оперативный штаб.
Новые случаи заражения выявили в 15 муниципалитетах округа:
- Ханты-Мансийск – 18;
- Ханты-Мансийский район – 12;
- Сургут – 6;
- Нижневартовск – 4;
- Нягань – 3;
- Нефтеюганский район – 3;
- Урай – 3;
- Мегион – 3;
- Лангепас – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Сургутский район – 1;
- Когалым – 1;
- Югорск – 1;
- Октябрьский район – 1;
- Березовский район – 1.
«На момент выявления у 42 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, у 7 – бессимптомно. Контакт установлен в 53 случаях, по 6 контакты уточняются. Состояние 35 пациентов тяжелое, 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.
Накануне летальных исходов не зарегистрировано. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 789 пациентов. За сутки излечились 63 человека, за весь период пандемии – 54 165 югорчан.