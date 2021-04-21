В ХМАО за сутки коронавирус подтвердился у 61 человека

В Югре за сутки 61 человек заболел коронавирусом. За всю пандемию проходило лечение 55 490 местных жителей. Об этом пишет региональный оперативный штаб.

Новые случаи заражения выявили в 15 муниципалитетах округа:

Ханты-Мансийск – 18;

Ханты-Мансийский район – 12;

Сургут – 6;

Нижневартовск – 4;

Нягань – 3;

Нефтеюганский район – 3;

Урай – 3;

Мегион – 3;

Лангепас – 2;

Нижневартовский район – 2;

Сургутский район – 1;

Когалым – 1;

Югорск – 1;

Октябрьский район – 1;

Березовский район – 1.

«На момент выявления у 42 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, у 7 – бессимптомно. Контакт установлен в 53 случаях, по 6 контакты уточняются. Состояние 35 пациентов тяжелое, 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.

Накануне летальных исходов не зарегистрировано. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 789 пациентов. За сутки излечились 63 человека, за весь период пандемии – 54 165 югорчан.