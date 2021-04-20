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​Наталья Комарова пообещала всем желающим вакцину в ближайшее время

Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала о ближайших планах коронавирусной вакцинации

​Наталья Комарова пообещала всем желающим вакцину в ближайшее время
Скрин: admhmao.ru

Новая партия коронавирусной вакцины полностью удовлетворит имеющийся спрос. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова рассказала на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. По ее словам, в течение трех дней медучреждения получат 63 тысячи доз вакцины – они полностью удовлетворят потребность в вакцинации югорчан, находящихся в листе ожидания, а также из группы риска.

Но рассказала губернатор и о новой эпидемии. За неделю обнаружился рост заболеваемости ОРВИ и гриппа на 3,5%. За неделю зарегистрировано 14 250 случаев. При этом заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает снижаться: за неделю случаев стало меньше на 12,8%;

Из хороших новостей: 59 891 человек уже полностью завершили вакцинацию, 105 605 человек привились первым компонентом вакцины. А тем, кто вакцинироваться еще не успел, «Яндекс.Карты» предложили функцию поиска мест, где можно вакцинироваться. На карте уже отметили более 4,5 тысяч мест, где можно поставить прививку от «ковида».

Подумали чиновники и о выпускниках: на заседании презентовали защитный протокол, который даст родителям возможность присутствовать на выпускных мероприятиях в дошкольных учреждениях и школах со всеми мерами безопасности. Контролировать их будут и сами муниципалитеты.

Также Наталья Комарова поручила департаменту общественных и внешних связей, главам муниципальных образований совместно с Управлением Роспотребнадзора Югры информировать жителей округа о неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире при планировании гражданами заграничных поездок - в командировки и на отдых.

Также появилась информация, что начиная с 16 апреля возможны обходы социальных квартир и специализированных домов. Посещения будут проводиться с соблюдением всех необходимых условий.


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Сегодня в 14:04, просмотров: 182, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 14:16
Проверим, пригласят на прививку или нет Пока тишина ..
Как законопослушный гражданин... Жду приглашения

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