В Югре выяснили, кем чаще всего хотят работать люди до 25 лет

Чаще всего югорские «зумеры» готовы работать продавцами-консультантами, администраторами и официантами — по крайней мере, именно на эти вакансии больше всего откликаются соискатели до 25 лет. Не менее популярны среди молодежи вакансии бариста, хостес, кальянщиков, моделей и блогеров. «Зарплата.ру» проанализировала резюме молодых соискателей — их доля на сайте сейчас составляет около 20%. Девушек больше — 55% против 45% парней.

Притом 90% молодых людей в поисках работы не состоят в браке. 65% надеются на работу с полной занятостью, лишь для 25% кандидатов уровень занятости неважен. Для 5% должность и вовсе не важна – согласны на любую. Лишь 3% молодых соискателей ищут рабочие специальности.

35% людей после 1995 года рождения не имеют высшего образования, 60% не имеют опыта работы.

По России, блогеров больше всего в Московской области. Главные бариста и кальянщики страны живут в Ленинградской области и Краснодарском крае. А вот копирайтеры, SMM-специалисты и администраторы Instagram наиболее востребованы в Новосибирской и Свердловской областях.