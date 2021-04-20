В Югре 28 общественных организаций занимаются бродячими животными

В 2021 году в Югре планируют построить четыре новых приюта для бродячих животных – в Ханты-Мансийске, Югорске, Мегионе и Нефтеюганском районе. Сейчас в регионе действует 28 СОНКО, которые организуют работу в области обращения с животными, и семь приютов. Данные были озвучены на заседании совета по развитию местного самоуправления, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

После принятия федерального закона о гуманном отношении с животными в регионе усугубилась проблема с бродячими собаками. Только в Нижневартовске количество обращений граждан выросло на 33 процента.

Глава Нефтеюганского района Галина Лапковская напомнила, что теперь собак из приютов необходимо отпускать в прежние места обитания, нарушение этих правил влечет административную ответственность.

Ранее руководитель Ветеринарной службы ХМАО – Югры Алексей Зуев считает, что строительство приютов не решит проблему: «Можно построить и 30 приютов. Только они будут заполнены за год – два. А что дальше делать? Содержание каждого животного в этом приюте обойдется 200-300 рублей в день. Потребуются колоссальные финансы. Поэтому только изменяя законодательство получится переломить ситуацию, взять численность животных под контроль и искоренить такое понятие как «бездомное животное».