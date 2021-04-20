За сутки от коронавируса скончался один житель ХМАО

В Югре накануне умер один пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 789 человек. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 59 случаев заражения. Состояние 37 пациентов тяжелое, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 63 человек, за весь период пандемии – 54 102 югорчанина.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Когалыме, Мегионе, Урае.