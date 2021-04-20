В 13 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заражения COVID-19

В Югре за сутки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом. За всю пандемию 55 429 жителей округа оказались заражены. Об этом пишет местный оперативный штаб.

Территориально случаи распределились по 13 муниципалитетам:

Сургут – 15;

Ханты-Мансийск – 13;

Нефтеюганск – 6;

Нижневартовск – 4;

Нягань – 4;

Нефтеюганский район – 4;

Югорск – 3;

Сургутский район – 3;

Ханты-Мансийский район – 2;

Кондинский район – 2;

Когалым – 1;

Урай – 1;

Мегион – 1;

«На момент выявления у 44 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 59 случаях. Состояние 37 пациентов тяжелое, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба Югры.