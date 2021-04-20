В 13 муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заражения COVID-19

В Югре за сутки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом. За всю пандемию 55 429 жителей округа оказались заражены. Об этом пишет местный оперативный штаб.
Территориально случаи распределились по 13 муниципалитетам:
- Сургут – 15;
- Ханты-Мансийск – 13;
- Нефтеюганск – 6;
- Нижневартовск – 4;
- Нягань – 4;
- Нефтеюганский район – 4;
- Югорск – 3;
- Сургутский район – 3;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Кондинский район – 2;
- Когалым – 1;
- Урай – 1;
- Мегион – 1;
«На момент выявления у 44 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 59 случаях. Состояние 37 пациентов тяжелое, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба Югры.