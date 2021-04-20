Жители ХМАО назвали критерии идеального места работы

Четверть жителей ХМАО назвали идеальной то место работы, где будут соблюдаться современные требования безопасности: наблюдение за социальной дистанцией, наличие антисептиков и организация регулярной уборки. Об этом пишут представители портала hh.ru.

Также известно, что 76 процентов югорчан выделили пространство работы, оснащенное всем необходимым, самым подходящим для себя. Для 51 процента человека важна близость к дому, для 46 процентов – тишина или отдельный кабинет.

Далее по списку – наличие кухни или столовой, этот показатель считает для себя весомым 17 процентов работников. Наименее значимым оказались современный дизайн, переговорные комнаты и открытое пространство или openspace.

«Интересно, что наличие кухни или столовой особенно ценят госслужащие и маркетологи, а наличие специальных мест для отдыха – рабочий персонал. Соблюдение мер безопасности важнее всего для представителей сферы спорта и красоты», – рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.