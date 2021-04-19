Власти ХМАО нашли дополнительные деньги на благоустройство

В Югре на объекты благоустройства дополнительно выделят 811 миллионов рублей. 482,4 млн рублей из них пойдут на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований. Еще 329 млн рублей – на софинансирование муниципальных образований для реализации проектов – победителей и финалистов конкурса «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», благоустройство общественных территорий.

Дополнительные деньги получат Нягань, Покачи, Урай, Когалым, Излучинск, Советский, Федоровский, Белоярский и поселок Сорум.

«Всего в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено свыше 1,5 млрд рублей, в том числе средства бюджета региона - 1 млрд рублей; средства федерального бюджета – 454,6 млн рублей, из них сумма гранта - 280 млн рублей. Эти средства будут направлены на благоустройство 63 дворовых территорий и 60 общественных, в том числе на реализацию четырех проектов-победителей всероссийского конкурса», - сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.