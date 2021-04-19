На реке Конда в ХМАО пошел лед

В Югре начался ледоход – лед пошел на реке Конда. «Голова» ледохода уже прошла в районе Урая, Кондинского, Болчар и Алтая, ближайшие дни ожидается у поселка Выкатной.

«Вскрытие реки проходит планомерно, уровни воды в пределах нормальных для этого периода значений», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Лед тронулся и на Оби – ледоход находится в Томской области. По Иртышу лед идет на территории Республики Казахстан, около 1200 километров до границы Югры.

«На всех реках округа сейчас наблюдаются интенсивные весенние ледовые явления: образуются закраины, промоины, вода выступает на лед, местами лед потемнел, на отдельных участках ледовый покров вспучило. Эти явления говорят о том, что лед окончательно теряет прочность. В данный период выход на водоемы категорически запрещен», - напомнили в ведомстве.