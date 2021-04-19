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​Наталья Комарова назначила двух новых замов

Алексей Охлопков стал первым заместителем губернатора Югры

​Наталья Комарова назначила двух новых замов
Фото: okhlopkov-ugra.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова провела ряд назначений в правительстве округа. В команду главы региона вошли Алексей Охлопков, с 2012 года руководивший ГСК «Югория», и Роман Генкель, с 2014 года занимавший должность генерального директора Фонда развития Югры.

Алексей Охлопков назначен на должность первого заместителя губернатора. «В его обязанности входит курирование окружных департаментов по управлению государственным имуществом; государственного заказа; проектного управления; труда и занятости населения; финансов; экономического развития и региональной службы по тарифам», - рассказали в департаменте общественных и внешних связей региона.

Роман Генкель будет руководить департаментом экономического развития.

«К исполнению должностных обязанностей в составе Правительства Югры Алексей Охлопков и Роман Генкель приступают с 20 апреля», - добавили в департаменте.

Напомним, должность первого заместителя губернатора ХМАО оставалась вакантной после смерти Геннадия Бухтина. Пост директора департамента экономического развития ранее занимал Николай Милькис, который ушел в отставку в конце января.


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19 апреля в 20:40, просмотров: 417, комментариев: 5
Комментарии:
Швондер.
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19 апреля в 21:13
Следует дополнить, сколько они раньше сперли. Для полноты картины так сказать
Ыть
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19 апреля в 21:17
иди завидуй в свой двор
Злопыхалкин Швондер.
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19 апреля в 21:27
Не сперли, а получили опыт, необходимый для работы в Правительстве округа. Ты еще скажи, что все слухи и статьи про ГСК "Югория" как контору по воровству бюджетных денег - правда!
Alkonowa1ow
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19 апреля в 21:34
«Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!».
Ynlavan
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19 апреля в 22:40
Отрцательный отбор, мэра нам тоже после такой школы назначили
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