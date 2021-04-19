Алексей Охлопков стал первым заместителем губернатора Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова провела ряд назначений в правительстве округа. В команду главы региона вошли Алексей Охлопков, с 2012 года руководивший ГСК «Югория», и Роман Генкель, с 2014 года занимавший должность генерального директора Фонда развития Югры.

Алексей Охлопков назначен на должность первого заместителя губернатора. «В его обязанности входит курирование окружных департаментов по управлению государственным имуществом; государственного заказа; проектного управления; труда и занятости населения; финансов; экономического развития и региональной службы по тарифам», - рассказали в департаменте общественных и внешних связей региона.

Роман Генкель будет руководить департаментом экономического развития.

«К исполнению должностных обязанностей в составе Правительства Югры Алексей Охлопков и Роман Генкель приступают с 20 апреля», - добавили в департаменте.

Напомним, должность первого заместителя губернатора ХМАО оставалась вакантной после смерти Геннадия Бухтина. Пост директора департамента экономического развития ранее занимал Николай Милькис, который ушел в отставку в конце января.