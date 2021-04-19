Жителя ХМАО будут судить за драку с полицейским и кражу двух бутылок пива, которые он совершил почти два года назад

Жителя Радужного, обворовавшего алкомаркет и подравшегося с полицейским, поймали спустя два года. На мужчину завели уголовное дело, но расследование все еще продолжается.

Инцидент произошел 26 июня 2019 года – обвиняемый хотел купить выпивку после восьми часов вечера, но ему отказали. Такой ответ югорчанина не устроил, поэтому он украл две бутылки пива, после чего попался ППСникам. Находясь в патрульном автомобиле, горожанин подрался с силовиком и сбежал, а после вовсе уехал из округа.

16 апреля 2021 года злоумышленник вернулся в Югру, полицейские задержали горожанина в квартире одного из домов.

«Несмотря на дальнейшие попытки избежать уголовного преследования и отказ впускать в квартиру сотрудников полиции, дверь в помещение вскрыта принудительно и обвиняемый задержан, по ходатайству следователя он заключен под стражу», – сообщили в пресс-службе СК Югры.