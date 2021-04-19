В рейтинге регионов с высоким уровнем жизни засветилась вся тюменская матрешка

Снова лучшие. Югра вошла в десятку регионов с самым высоким уровнем жизни по стране. Об этом свидетельствует рейтинг Фонда развития гражданского общества.

ХМАО замкнул десятку, которую возглавляют Москва, Тюменская область и Ленинградская область. Сразу за пределами тройки лидеров — Ямал. Также в десятке Подмосковье, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская и Калужская области.

«Показателями оценки стали девять критериев, в числе которых среднемесячная зарплата и стоимость потребительской корзины (авторы исследования назвали их соотношение «минимальной стоимостью жизни»), а также индекс промышленного производства и соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета и т.д.», — пишут «Известия», отмечая, что у лидера рейтинга нет ни одного первого места по этим критериям. Однако совокупные показатели Москвы все равно превышают аналогичные показатели остальных регионов. Например, у Тюменской области высокие индекс промышленного производства и отношение суммы госдолга к сумме поступившего в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость.

Югра обходит столицу по таким показателям, как отношение начисленных по региону сумм НДС на конец квартала к сумме начисленных по региону сумм НДС на конец соответствующего квартала предыдущего года, индекс промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года и отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к сумме регионального продукта на конец соответствующего квартала предыдущего года.

Все критерии разделены в рейтинге на два блока — экономическое положение (наполняемость бюджетов и объемы реального сектора) и социально-экономическое положение (уровень благосостояния населения). Несмотря на то, что эти два блока друг с другом тесно связаны, позиции субъектов в них не всегда совпадают: «Причиной этого, если кратко, является то, что при достаточно устойчивом и динамично развивающемся реальном секторе экономики стоимость жизни (например, из-за географического положения) может быть достаточно высока, а уровень среднемесячных зарплат, определяемых отраслевой структурой региональной экономики, достаточно невелик, может возникнуть относительное несоответствие уровня жизни населения и наполняемостью региональных бюджетов с одной стороны и объемами производства товаров, работ и услуг с другой», — объясняют авторы рейтинга. Так, добывающие регионы вверх вытягивает экономблок, другие же держатся на высоких позициях за счет стабильности сразу всех показателей.