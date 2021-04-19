В УФСИН Югры отметили День донора

В России 20 апреля отмечается Национальный день донора. По случаю праздника сотрудники УФСИН Югры сделали доброе дело и поучаствовали в сдаче крови и ее компонентов. Желание приобщиться к корпоративному «Дню донора» изъявили 15 сотрудников. Только 10 из них допустили до процедуры по результатам медицинского обследования. В общем итоге сотрудники пожертвовали для станции переливания четыре литра крови.

«Я уже седьмой раз сдаю кровь, хочу стать Почётным донором России. Участие в акции для меня – это возможность помочь пациентам и спасти чью-то жизнь», - рассказала сотрудники пенсионного отдела УФСИН России по ХМАО-Югре Эльвира Сорокина.

Мероприятие для работников пенитенциарного ведомства стало уже доброй традицией. «Мы понимаем важность регулярного пополнения запасов Службы крови, поэтому пропагандируем основы донорства среди коллег», – комментирует Лидия Рябова, старший инспектор по особым поручениям группы воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН России по ХМАО-Югре.