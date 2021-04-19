На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» грузовик опрокинул прицеп на фургон

В Югре снова авария. В субботу на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» водитель грузовика «Ман» опрокинул прицеп на проезжую часть. Груз продолжил свое движение по «встречке» и столкнулся с фургоном «Фольксваген Каравелла».

В результате ДТП водитель «Фольксвегана», 22-летний мужчина, получил травмы.

Всего за минувшие выходные в Югре произошло три аварии, в которых три человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

Югорские автоинспекторы задержали 30 водителей за управление транспортом в нетрезвом виде, 11 – за отказ от освидетельствования и шесть – за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. 44 водителя оштрафованы за выезд на встречную полосу, 82 – за отсутствие детских кресел.