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В ХМАО, по сравнению с прошлым годом, выросло число резюме на восемь процентов

Зарплатные ожидания югорчан выросли до 55 тысяч рублей

В ХМАО, по сравнению с прошлым годом, выросло число резюме на восемь процентов
фото: pixabay.com

В ХМАО, по сравнению с мартом прошлого года, количество резюме выросло на восемь процентов, а желаемая зарплата составила 55 тысяч рублей. К такому выводу пришли специалисты службы исследований hh.ru после анализа 38 тысяч резюме.

Чаще всего работу ищут представители сферы «Закупки» – там рост соискателей составил 39 процентов к аналогичному месяцу 2020 года. Средняя ожидаемая зарплата составила почти 60 тысяч рублей.

Также на рынок труда стали выходить эксперты в областях «Добыча сырья», «Юриспруденция», «Рабочий персонал».

«Рабочие профессии действительно становятся популярнее, и не только в нашем регионе: по стране в целом количество резюме рабочих тоже выросло, на 31 процент», – отмечает руководитель hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.


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Сегодня в 09:55, просмотров: 213, комментариев: 0
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