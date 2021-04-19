Зарплатные ожидания югорчан выросли до 55 тысяч рублей

В ХМАО, по сравнению с мартом прошлого года, количество резюме выросло на восемь процентов, а желаемая зарплата составила 55 тысяч рублей. К такому выводу пришли специалисты службы исследований hh.ru после анализа 38 тысяч резюме.

Чаще всего работу ищут представители сферы «Закупки» – там рост соискателей составил 39 процентов к аналогичному месяцу 2020 года. Средняя ожидаемая зарплата составила почти 60 тысяч рублей.

Также на рынок труда стали выходить эксперты в областях «Добыча сырья», «Юриспруденция», «Рабочий персонал».

«Рабочие профессии действительно становятся популярнее, и не только в нашем регионе: по стране в целом количество резюме рабочих тоже выросло, на 31 процент», – отмечает руководитель hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.