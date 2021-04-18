Югра входит в топ-3 регионов РФ по размеру потребкредита

В марте 2021 года средний размер потребительского кредита в Югре достиг 424 433 рублей. Это на 27 процентов больше, чем год назад. С таким показателем округ занимает второе место в списке регионов России по среднему размеру займа на потребительские нужды. Больше – только в Москве (565,8 тыс. руб.).

В России в марте средний размер выданных потребительских кредитов составил 282,7 тысячи рублей, увеличившись на 22,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Статистику публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Эксперты отмечают, что увеличение данного показателя происходит на фоне сокращения выдачи потребительских кредитов и обусловлено консервативным подходом банков к розничному кредитованию.

«Определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче кредита и его параметрах является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Поэтому потребительские кредиты выдаются только тем гражданам, значение ПКР которых находятся на высоком уровне. Соответственно, таким заемщикам банки выдают займы на более значительные суммы», - пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.