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​Алексей Добровольский предложил составить антирейтинг городов по числу алкоточек

Главу депздрава ХМАО ужаснуло число пивнушек и рюмочных во дворах жилых домов

​Алексей Добровольский предложил составить антирейтинг городов по числу алкоточек
Фото: instagram.com/aadobrovolskii

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский предложил составить антирейтинг городов по числу питейных заведений на душу населения. Он попросил поддержать идею Минздрав, правительство региона, сенатора Эдуарда Исакова, заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая, Молодежный парламент Югры и другие общественные организации.

На обилие пивнушек и рюмочных во дворах жилых домов главный врач Югры обратил внимание, находясь в родном Омске. На личной странице в Instagram Добровольский рассказал, что спустя много лет оказался во дворе своего детства. «Но добило.... обилие рюмочных, пивных, водочных и прочих точек. Неуемное соревнование владельцев в изысканности названий. <…> Грустно. Когда-то мощь города или села измерялась количеством куполов на церквях, которые в этом городе или селе есть. Так и хочется составить публичный антирейтинг. Количество питейных точек на тысячу жителей города. И с показателем смертности населения сопоставить. Интересная картина ожидается», - написал директор депздрава.

На пост Добровольского откликнулось пока только Ханты-Мансийское региональное отделение Союза женщин России.

В России с 5 мая 2020 года действует запрет на продажу алкоголя в жилых домах. Однако ограничения касаются только небольшие заведения общепита.


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Сегодня в 17:06, просмотров: 206, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 17:23
Ковид он победил, надо рюмочные теперь
Ynlavan
не нравится
Сегодня в 18:14
О, любимый пациент! Инста милая. Работу любит. Деньги любит. Ответственность не любит.
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