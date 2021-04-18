Первые возгорания сухой травы зарегистрированы в ХМАО

В Югре зарегистрированы первые возгорания сухой травы. Ландшафтные пожары произошли в Кондинском районе.

«О происшествиях стало известно 13 апреля в результате проверки полученных со спутника данных о наличии термических точек по данным координатам, а также по сообщениям от местных жителей. Все возгорания произошли на противоположном берегу от расположенных вдоль реки Конда населенных пунктах, поэтому угроз перехода огня на жилые строения и хозпостройки не было. В то же время такие палы наносят ущерб животному миру и могут стать причиной задымленности на территориях поселений», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

По фактам возгораний проводятся проверки. Специалисты не исключают человеческий фактор, в том числе умышленные действия. При установлении «поджигателей» в отношении этих лиц будут приняты меры административного воздействия.

«Опасность таких палов заключается в том, что при усилении ветра возможно распространение огня на большие площади, в том числе и населенные пункты», - подчеркнул временно исполняющий обязанности главного государственного инспектора Кондинского района по пожарному надзору Евгений Осинцев.

В прошлом году первые ландшафтные пожары были обнаружены также в Кондинском районе 22 апреля.