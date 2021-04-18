В ХМАО 19 апреля ожидается сильный ветер

В понедельник, 19 апреля, в отдельных районах Югры ожидается сильный ветер порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды опубликовано на Ханты-Мансийского ЦГМС.

Местами в регионе пройдет снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью -9,-14 ºС, в северных и восточных районах -16,-21°С, днем -1,-6 °С, по западной половине округа местами до +4°С, по восточной до -11°С.

Во вторник и среду улучшения погоды не ожидается.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, в начале недели будет морозно: снег, ветер и мороз до -13°С. Потеплеть должно к пятнице.