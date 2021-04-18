В ХМАО за сутки коронавирусом заболели 55 человек

За минувшие сутки коронавирусом в Югре заболели 55 человек, вылечились – 56 югорчан. Летальных случаев не зарегистрировано. За весь период пандемии к 18 апреля заболели 55 309 жителей округа, вылечились 53 985 югорчан, умерли 788 человек.

Сейчас лечение проходят 536 человек. «Состояние 38 пациентов тяжелое, 21 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщили в оперативном штабе региона.

Новые случаи ковида за сутки зарегистрированы в 14 муниципалитетах. Больше всего заболевших в Ханты-Мансийске (16), Сургуте (10), Нижневартовске и Сургутском районе (по 5).