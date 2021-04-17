В Югре автомобилисты делятся кадрами столба черного дыма на загородной трассе

Шлейф густого черного дыма растянулся на несколько сотен метров над трассой Нефтеюганск – Пыть-Ях. Проезжающие мимо автомобилисты наблюдают картину с самого утра. Очевидцы предполагают, что ЧП произошло на объекте компании «Роснефть». Об этом сообщает «К-Информ|Сургут». Его подписчики делятся кадрами с места события.

В пресс-службе «РН-Юганскнефтегаз» корреспонденту siapress.ru сказали, что не знают о каких-либо происшествиях на объектах. Официальной информации о предполагаемом возгорании пока нигде нет.